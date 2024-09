Brojke ne lažu – Weekend.17 je najbolji i najposjećeniji do sada (FOTO)

Weekend.17 je ponovno pomaknuo granice mogućeg. Drugi dan ovog spektakla nadmašio je sve što se moglo zamisliti – preko 6500 posjetitelja, žedno ne samo zabave, već i vrhunskih ideja koje mijenjaju svijet. Nakon što je prvi dan donio sjajne panele i rasplesao publiku uz ritmove poznatog DJ-a Fedde Le Granda, dobra atmosfera je nastavljena i u subotu uz inspirativna predavanja, panele, radionice i nezaboravnu večernju zabavu uz zvijezdu koja udara tempo novoj generaciji – Miach. Više od 220 govornika iz svih krajeva svijeta na 9 pozornica u sklopu čak četiri festivala – Weekend Media Festival, AI Weekend, HR.Weekend i Finance Weekend, podijelilo je svoje ideje u prostoru stare Tvornice duhana pod pokroviteljstvom Adris grupe.

Kako je pravnik iz Slovenije postao predsjednik UEFA-e i koje je prepreke morao svladati na tom putu? Kolika je moć nogometa u svijetu, ali i njegova kao predsjednika UEFA-e te kako se izborio protiv Superlige, u do posljednjeg mjesta ispunjenoj najvećoj dvorani Weekenda u razgovoru s Milanom Vlaović Kovaček, spisateljicom i kolumnisticom Glorije otkrio nam je Aleksandar Čeferin. Koliko je moć nogometa jaka dokazuju situacija na početku rata u Ukrajini koju je Čeferin opisao, kada je u roku jednog dana uspio organizirati da se iz Ukrajine izvedu igrači i njihove obitelji, među kojima i Darijo Srna, dok to za rukom nije pošlo ni ambasadama ni političarima. „Život ti se puno promijeni kada postaneš predsjednik UEFA-e i ta moć svakoga može ponijeti. Moraš znati da si ti jedno, a funkcija je nešto sasvim drugo. Puno toga će se promijeniti i kada mi mandat završi, ali mislim da ću zadržati puno prijatelja“, navodi Čeferin.

Što znači biti sretan? Pitanje koje si mnogi od nas svakodnevno postavljaju, a na ovogodišnjem Weekendu.17, Micael Dahlen, švedski profesor sreće, dao je publici odgovore kroz jedinstvenu perspektivu. “Svako malo trebamo zastati i zapitati se – ima li smisla ono što radimo i ispunjava li nas to na neki način”, rekao je Dahlen, objašnjavajući publici važnost refleksije i preispitivanja vlastitih ciljeva u užurbanom i stresnom svijetu u kojem živimo. Dahlen je pojasnio kako je ključ sreće u balansiranju tri temeljna pojma: smislenog, sretnog i psihološki obogaćenog života, pojmova koji, prema njegovim riječima, čine tri paralelna života koja svi vodimo.

Glavna zabluda u koju smo svi vjerovali je da je izvanredna simbioza masovnih medija i masovnog oglašavanja — koja je omogućila marketingašima pristup velikim publikama, a publici besplatan ili jeftin sadržaj u zamjenu — neka vrsta prirodne sile svemira, poput seksa ili gravitacije. Ovim panelom na kojemu je glavni obarač te utopije u kojoj živimo bio Bob Garfield, američki pisac, novinar i komentator te moderator Ivan Stanković, osnivač i predsjednik, Communis, otkrili su nam kako je to samo bila epoha koja je trajala tri stoljeća, vrlo unosna slučajnost u povijesti. I gotovo je. „Medijima i oglašivačima od 2007. godine nestalo je više od pola zarade, pardon, ne nestalo znam gdje je, a social media and search je sada u plusu 503 biliona dolara“, izjavio je Garfield te dodao kako je došlo do toga da već i old-school, dobro poznati brandovi propadaju, da više ništa nije profitabilno.

Pred medijima u svijetu i u regiji brojni su izazovi kako se vratiti na stare staze slave.

Kimberly Fox, voditeljica međunarodne prodaje, The Veterans i Helen Lee-Kim, predsjednica za međunarodna tržišta, Lionsgate Motion Picture Group pod moderatorskom palicom Ance Trute, generalne direktorice, Vertical Distribution, podijelile su svoja viđenja o stanju, budućnosti i promjenama koje potresaju Hollywood, ali i streaming servisima i kinima u panelu pod nazivom „Once upon a time in Hollywood“ powered by CineStar. Panelistice su bile složne i odlučne u tome da žele da se ljudi vrate u kino dvorane, ističući kako je to veliki zadatak za industriju, ali smatraju da je stanje na tržištu zadovoljavajuće te da su kina, streaming i televizija ekosustav koji se može međusobno nadopunjavati.

U 2023. godini, Super Bowl je zabilježio nevjerojatnih 115 milijuna pregleda, daleko nadmašivši druge popularne programe poput dodjele Oscara, koja se našla tek na 15. mjestu. Ovaj događaj ne donosi samo sportsku uzbuđenost, već i više od 700 milijuna dolara prihoda u jednom danu – i to samo od reklama! Među gledateljima je i Taylor Swift, a brojni popularni izvođači odbijaju honorar kako bi imali što više šanse biti dio tog spektakla. Upravo o ovom fenomenu govorio je Pete Radovich, potpredsjednik produkcije i viši kreativni direktor CBS-a na predavanju intrigantnog naslova „What the f*** is the Super Bowl, anyway?“.

Dok Super Bowl obara sve rekorde, kod nas je situacija u sportu ponešto drukčija. U mnogim sportovima, izvan nogometa, sustavi nisu dovoljno razvijeni, a nedostatak stručnog kadra i dvorana dodatno otežava napredak. Na panelu „Što kad si najbolji i nije dovoljno?“ powered by Telemach, koji je moderirao Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala, svoja iskustva podijelile su zvijezde hrvatskog sporta Barbara Matić, olimpijska osvajačica zlata, dvostruka svjetska prvakinja i europska prvakinja u judu i Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije koja je ovu godinu okrunila zlatom na svjetskom prvenstvu te srebrom na Olimpijskim igrama i europskom prvenstvu, te Adrian Ježina, CEO, Telemach Hrvatska.

Poznati voditelj i novinar Andrija Jarak, autor popularnog true crime serijala “Dosje Jarak”, otvorio je fascinantne teme istraživačkog novinarstva u dinamičnom razgovoru o kriminalu na Balkanu. Priče o istragama stvarnih slučajeva mafijaških obračuna i najkompleksnijih zločina u regiji. Uz Jarka, kao panelisti, svoja su iskustva podijelili bivši glavni ravnatelj policije i ratni zapovjednik specijalne jedinice „ALFA“ Vladimir Faber, novinar i reporter RTL-a Dario Todorović, autor specijala Potrage „Zavadlav“ te scenarist, redatelj i autor „Dosjea Jarak“ te iskusna srpska novinarka Jovana S. Polić, čije su priče rasvijetlile niz slučajeva kriminala i korupcije.

U svijetu u kojem se informacije šire brže nego ikad, novinari se suočavaju s novim izazovima – posebno u digitalnom dobu. Upravo te izazove istražio je panel powered by DW “Gdje novinari griješe?” na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu, gdje su akteri medijske scene otvoreno raspravljali o pogreškama koje utječu na povjerenje publike. Panelisti Sabina Tandara Knezović (NOVA TV), Srećko Matić (Deutsche Welle) i Žaklina Tatalović (N1) podijelili su svoja iskustva pogrešaka te stavove o odgovornosti novinara u vremenu lažnih vijesti i informacija koje brzo kruže internetom.

Jesu li sloboda i pluralizam medija dovoljno snažan temelj za demokraciju u digitalnom dobu? Panel „Medijske slobode i budućnost medijske industrije“ powered by Europska komisija na ovogodišnjem Weekendu.17 izazvao je veliku pažnju publike. Panelisti su se dotaknuli pitanja koliko su medijski zakoni usklađeni s realnostima digitalne ere i koliko su učinkoviti u Hrvatskoj i ostatku Europe. Andrea Čović, zamjenica voditeljice Predstavništva i voditeljica medijskog tima EU komisije objasnila je kako do 2025. godine dolazi zakon koji će regulirati demokraciju medija. No, Dražen Klarić, glavni urednik i direktor Večernjeg lista tvrdi: „Mislim da smo zakasnili, živimo u vremenu u kojem je diktatura klika pojela sve ono što mi jesmo, i kako tradicionalni mediji ispaštaju“, s čim se dodatno složila Natalija Gorščak, direktorica RTV Slovenije.

Prepunu dvoranu Weekenda.17 nasmijao je i gledao Zoko. Zokin pogled liječi od brojnih psihosomatskih tegoba, pozitivno utječe na rad respiratornih organa, poboljšava potenciju, umiruje bolne žuljeve, odvikava od alkoholizma i nacionalizma, a oni koji su na ljekovitom panelu „Zoko te gleda“ uhvatili dva Zokijeva pogleda, potpuno besplatno dobili su i treći. Ovim performansom legendarnog Zorana Kesića, srpskog komičara, novinara i voditelja, započeo je panel „10 godina u 24 minute“ kroz koji se, zajedno sa svojim scenaristima Nenadom Milosavljevićem, Viktorom Markovićem, Vladimirom Vukovićem nadmika „Vlada“, Markom Dražićem, Darkom Crnogorcem i Miroslavom Vujevićem nadimka „Grafa“, prisjetio najboljih trenutaka i anegdota kako bi proslavili jubilarni 10. rođendan emisije „24 minuta“.

Weekend.17 u Rovinju još jednom je pomaknuo granice i pokazao zašto je jedan od najvažnijih regionalnih festivala. Osim što komentira i otvara raspravu na najvažnije teme iz svijeta medija, komunikacija i biznisa, Weekend svake godine predviđa i najavljuje predstojeće trendove.

