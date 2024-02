Dragana Babić: Žene iz naše regije posjeduju jedinstven pristup rješavanju problema, specifičnost koja predstavlja našu prednost

“Žene iz naše regije posjeduju jedinstven pristup rješavanju problema, specifičnost koja predstavlja našu prednost. Neka vas to osnaži. Vaš put je poseban, a svijet tehnologije ne treba samo žene – treba vaš jedinstveni uticaj i inovativne perspektive koje donosite”, rekla je ovo u intervjuu za The Srpska Times, Dragana Babić direktorica Prve Međunarodne SajberŠkole budućnosti za novu IT generaciju “KIBERone Banja Luka” .

Dragana stoji na čelu inicijative za edukaciju budućih IT stručnjaka u Banja Luci. Kao Android i Oracle Java sertifikovani programer i prva žena iz Bosne i Hercegovine ambasadorka Googlovog programa Women TechMakers, nacionalni koordinator za BIH WomenTech Network, Dragana predstavlja ključnu figuru u promociji inkluzivnosti i diverziteta u oblasti informacionih tehnologija.

Njeno angažovanje u oblasti IT-a i edukacije je internacionalno prepoznato kao snažan doprinos rušenju barijera i pomjeranju granica, čime potvrđuje svoju poziciju među najistaknutijim Android programerima u BIH. Sa preko sedam godina iskustva, Dragana ne samo da doprinosi IT edukaciji mlađeg naraštaja u Banja Luci, već i postavlja nove standarde u IT industriji kao simbol mogućnosti i inspiracije za sve, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili socijalno porijeklo.

TST: Koji su bili ključni koraci koji su Vas doveli do toga da postanete prva žena ambasador Google’s Women Techmakers programa u našoj zemlji?

Postati prva žena ambasador Google’s Women Techmakers programa iz Bosne i Hercegovine bilo je putovanje puno učenja i odlučnosti. Na tom putu, strast prema tehnologiji i želja za doprinosom većoj inkluzivnosti u IT sektoru bili su moji vodiči. Rad na razvoju mojih vještina i stalno usavršavanje dali su mi temelj na kojem sam mogla graditi svoju karijeru.

Umjesto fokusiranja isključivo na IT zajednice, okrenula sam se i ka mentorstvu i vođenju radionica koje su bile usmjerene na osnaživanje ne samo žena i djevojaka nego i svih zainteresovani za mogućnosti koje pruža IT sektor. Ova prilika mi je omogućila da direktno doprinesem svojoj zajednici, utičući na njen razvoj i inspirišući članove da istražuju i napreduju u informacionim tehnologijama.

Biti ambasador nije samo priznanje za moj dosadašnji rad, već i prilika da proširim svoj uticaj, pružajući podršku i motivaciju ženama koje ulaze u IT svijet ali moj rad nije ograničen na pružanju podrške samo djevojkama i ženama nego i svima kojima je ova podrška potrebna. Kroz ovu ulogu, težim da budem primjer mogućnosti koje tehnologija nudi i da otvorim vrata za sve one koje teže da svoje ideje i talente pretvore u stvarnost.

TST: Osim što ste ambasador Google’s Women Techmakers programa, također ste i Country Leader BIH WomenTech Network i jedan od izuzetno aktivnih članova. Kako koristite ove uloge da podržite i osnažite žene unutar IT sektora širom Balkanskog regiona?

Kao ambasador Google’s Women Techmakers programa i Country Leader BIH WomenTech Network, moji napori su usmjereni na jačanje platformi za podršku, koje su još uvijek u povojima i na razvoj relativno nerazvijene zajednice žena u informacionim tehnologijama, ne samo u BIH nego na području Balkana. Izuzetno sam posvećena uticaju na što veći broj žena, težeći da budem primjer kao žena lider u IT sektoru. Moj cilj nije samo zagovaranje, stvaranje i razvoj dodatnih podržavajućih platformi, već i kroz moje vlastito profesionalno iskustvo aktivno demonstrirati da žene mogu izvrsno raditi i biti lideri u IT industriji. Dijeljenjem mojih iskustava, uspjeha i izazova, nadam se i inspirisati i druge žene da slijede svoje aspiracije i ambicije u informacionim tehnologijama i preuzmu vodeće uloge, čime se postepeno jača i širi zajednica žena u tehnologiji ne samo na Balkanu nego i šire.

TST: Koje ste promjene u pogledu diverziteta i inkluzije uočili u IT sektoru, naročito u regiji Balkana, kao rezultat Vašeg zagovaranja za prava žena?

Industrija je, zaista, napredovala ka diverzitetu i inkluziji, ali je ključno priznati da, s izuzetkom Bugarske, zastupljenost žena u IT sektoru u zemljama Balkana ostaje niža od globalnog prosjeka i značajno iza razvijenih ekonomija. Ova situacija ističe jedinstven izazov i duboku dužnost za nas da pojačamo prisustvo i liderstvo žena u IT-u. Inicijative usmjerene na stvaranje inkluzivnijih okruženja počinju se ukorjenjivati, uvodeći politike i prakse dizajnirane da podrže učešće žena i drugih nedovoljno zastupljenih grupa u tehnologiji. Ipak, potreba za ciljanim naporima da se suoči sa posebnim preprekama s kojima se žene susreću u regiji Balkana je od presudne važnosti. Težeći da poboljšamo položaj žena u ovim područjima, ne adresiramo samo regionalnu disparitetnost; takođe doprinosimo bogatijem, inovativnijem globalnom tehnološkom okruženju. Bugarska se izdvaja kao izuzetak u ovoj priči, ukazujući da je promjena moguća i ističući potencijal za poboljšanje širom regije.

TST: Možete li nam nešto više reći o projektu “KIBERone Banja Luka” i doprinosu pružanja vrhunskog IT obrazovanja za mlade u Banjoj Luci?

Dovođenje projekta kao što je “KIBERone Banja Luka” u naš grad predstavlja ključan korak u mojoj misiji da omogućim demokratizaciju pristupa vrhunskom IT obrazovanju za našu lokalnu omladinu. KIBERone je više od edukativnog programa; predstavlja ključnu komponentu najvećeg međunarodnog IT obrazovnog projekta u svijetu. Ovaj projekt je proslavljen zbog svog izvanrednog doprinosa IT obrazovanju, osvojivši priznanja na Svjetskom samitu o informacionom društvu, pod pokroviteljstvom UN-a i UNESCO-a kao najbolji na svetu u 2020. godini. Moja ambicija bila je otvoriti vrata mladima u Banjoj Luci i okolini za svjetsku klasu IT obrazovanja, pružajući im potrebne vještine i znanje da se istaknu u digitalnoj eri. Nudeći razne module i kompleksnu obuku, “KIBERone Banja Luka” igra ključnu ulogu u kultivisanju sposobne radne snage i inspirisanju nove generacije lidera i inovatora u oblasti informacionih tehnologija. Ovaj projekat pokazuje moju posvećenost poboljšanju naše zajednice i osposobljavanju naše mladeži vještinama neophodnim za snalaženje i uspjeh u neprestano promenljivom IT okruženju.

TST: Koju poruku imate za mlade žene koje teže da se pridruže IT sektoru uprkos njegovim izazovima?

Žene iz naše regije posjeduju jedinstven pristup rješavanju problema, specifičnost koja predstavlja našu prednost. Neka vas to osnaži. Vaš put je poseban, a svijet tehnologije ne treba samo žene – treba vaš jedinstveni uticaj i inovativne perspektive koje donosite. Zajedno, mi ne samo da se pridružujemo svijetu tehnologije; mi redefinišemo njegovu budućnost sa našom regionalnom posebnošću kao našom snagom.

The Srpska Times