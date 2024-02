„IGOKEINI” JUNIORI PONOS I BUDUĆNOST SRPSKE!

Godina uspjeha i jubileja u najtrofejnijem košarkaškom klubu Republike Srpske.

Otišli su tiho u Tursku i iz nje se vratili kao najbolji mladi tim Evrope!

I dok je u Banjaluci i Republici Srpskoj vladala prava euforija dolaskom najboljih tenisera svijeta, predvođenih „najboljim među najboljima” Novakom Đokovićem, u dalekoj Maloj Aziji, tačnije Bursi, pisala se nova istorija sporta Srpske!

Mladi košarkaši „Igokee” osvojili su juniorsku FIBA Ligu šampiona. I to na kakav način, među 12 odabranih ekipa ostvarili su maksimalan učinak i došli do prestižnog trofeja, i to prvog u istoriji FIBA lige. Omladinski tim Aleksandrovčana, nakon četiri trijumfa u grupi (Ostende, Mursija, Nimburk, Hapoel Jerusalim), u polufinalu bio je bolji od litvanskog „Ritasa” (76:72), da bi u dramatičnom finalu savladali domaći „Tofaš” (73:66) i tako ispisali najznačajniju stranicu svoje istorije, koja se svaki dan dopunjava sjajnim rezultatima. Ostaće zapisano da su u meču za trofej blistali Ognjen Radošić s 26 poena i Dušan Makitan s 15 poena i 17 skokova, koji je dao veliki doprinos osvajanju titule.

Kapiten tima Dušan Makitan proglašen je za MVP-ja šampionata, a izabran je i u najbolju petorku turnira.

A tvorac čuda bio je trener Slobodan Kecman, zajedno sa svojim saradnicima Darkom Trkuljom i Aljošom Višekrunom. Skroman, radan i uvijek odmjeren, i danas, s osmomjesečnom distancom, na ovaj uspjeh gleda kao na nešto najnormalnije, jer njegova deviza je rad, rad, i samo rad, koji se prije ili kasnije isplati.

‒ Velika stvar je to za sve nas. Za mene, igrače, dječake koji su bili tamo. Sigurno je da će im to iskustvo značiti mnogo u daljim karijerama. Za razliku od drugih ekipa koje su tamo bile, mi imamo veliki hendikep, jer nažalost, nemamo dovoljan broj jakih i kvalitetnih utakmica. S druge strane, organizaciono, to su ekipe mnogo veće od nas u gotovo svim segmentima, osim u onom kada srce i znanje odlučuju. Pokazali smo Evropi i da se iz našeg ambijenta, uz pošten rad, može doći do rezultata. Malo ko je to očekivao, ali mi smo vjerovali u to, jer već sam dolazak među krem Evrope bio je uspjeh, a sve ostalo samo je došlo kao šlag na tortu – započinje priču Kecman.

Danas radi sa generacijom U-16, jer je od prethodne (sada U-18) izvukao „suvu drenovinu”.

‒ I ovi klinci imaju veliki potencijal i svijetlu budućnost, teško je porediti generacije, ali sigurno da i ova što dolazi nije ništa slabija od ove zlatne. Imaju priliku da se kale u našoj drugoj ekipi – „Igokea Studentu”. Dragocjen je svaki minut na parketu u tim godinama, jer veliki igrač se postaje samo konstantnim igrama – kaže Kecman.

U moru dobrih igrača, siguran je da će neki od njih biti veliki košarkaši u bliskoj budućnosti.

‒ Nisam prorok, ali vjerujem da će neki od njih imati vrhunske karijere. Dva Ognjena, Stanković i Radošić, na dobrom su putu, kao i još neki klinci – prognozira Kecman.

Dolazi kalendarski i Nova godina, nove ambicije, planovi, strategije.

‒ Nama je svaki radni dan po nekom planu. Radimo dva puta dnevno plus utakmice. Vjerujem da je i 2024. godina uspjeha, jer postavili smo dobre temelje. Branićemo titulu osvojenu u Turskoj. Još uvijek ne znamo gdje i kako, ali siguran sam da ćemo igrati zapaženu ulogu. To je nova generacija, ali imaće i nekoliko košarkaša koji su bili u Bursi proljetos – dodao je Kecman.

Naravno da prati i rezultate seniorskog tima „Igokee”, koji je godinama najbolji u BiH, a sada se očekuje i iskorak u ABA ligi.

‒ U samom smo vrhu, među tri najbolje ekipe, zajedno s ‘Crvenom zvezdom’, ‘Partizanom’ i ‘Budućnosti’, i morate onda biti zadovoljni. Čak ni dva nespretna poraza od ‘Cibone’ i ‘FMP-a’ ne mogu pokvariti opšti utisak, a on je veoma pozitivan. Moram reći da su ‘vječiti’ rivali daleko ispred konkurencije i biti odmah do njh svakako je velik uspjeh – zaključio je Slobodan Kecman, čovjek koji „pravi” igrače u KK „Igokea”.

A jedan od onih koji je učestvovao u slavlju u Bursi bio je i Vasilije Kuridža. Ima zlato, ali imaće i priliku da ga odbrani, jer radi se o košarkašu koji ima tek 17 godina (2006), i nastupa još za juniorski sastav.

‒ Kako vrijeme prolazi sve smo svjesniji šta smo napravili. Iskreno, nismo znali šta da očekujemo. Otišli smo u Tursku da se ne obrukamo. Neću reći da su to bolje ekipe od nas, ali zaista izgledaju moćno kada ih vidite, uistinu su velikani Starog kontinenta. Postavili smo sebi cilj da pokušamo da prođemo grupu. Išli smo od utakmice do utakmice, otvorilo nam se. Sve su to bili neizvjesni mečevi, ali sve smo ih prelomili u svoju korist, što samo pokazuje da i naša ekipa posjeduje kvalitet – priča Kuridža.

Zna da je uvijek teže odbraniti, nego nešto prvi put osvojiti.

‒ I ove godine očekujemo dobar rezultat. Igrali smo s dva-tri mlađa momka, nosioci 2006. godište, pa ćemo imati to iskustvo. Nećemo lako i bez borbe predati trofej nikome – zaključio je Kuridža.

S ovakvim pristupom, elanom i znanjem, oni su istinski ambasadori ne samo svog kluba, grada, već i cijele Republike Srpske, koja u njih gleda velikim očima jer očekuje nešto slično i u bliskoj budućnosti.

Dobar zalog za radost igre pod obručima……

„Igokein” prestižni međunarodni turnir

U prvim danima septembra, Banjaluka i Laktaši bili su centar evropske košarke jer je KK „Igokea” bio organizator Internacionalnog košarkaškog turnira, kojim je klub obilježio 50 godina postojanja. Pet dana vrhunske košarke uz majstorije velikih asova i ekipa. Pored domaćina učestvovali su i eks-šampioni Evrope „CSK-a” iz Moskve i beogradski „Partizan”, te turski „Galatasaraj” i „Turk Telekom”, te sastav iz Izraela „Hapoel Jerusalem”. Iako je to bilo najmanje važno, prvi pobjednik turnira u spektakularnom finalu koji je okončan vatrometom bila je ekipa „Partizana”, koja je bila bolja od „CSK-a” (74:54).

RADIVOJEVIĆ: ZLATNA ERA IGOKEE

Sportski direktor Igokee Vuk Radivojević naglašava da je ljetošnji spektakl za 50 godina kluba iz Aleksandrovca proslavljen na veličanstven način,

Dio sam Igokee devet godina. Ljudi koji su osnovali klub, napravili su veliku stvar. To su bila drugačija vremena. Najveća zahvalnost ide predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On je ljubav prema sportu i košarci prenio na klub i zajedno sa svojim prijateljima pokrenuo priču koja traje 50 godina.

Nije zaboravio ni uspjeh omladinaca u Turskoj.

Možemo da se pohvalimo sjajnim rezultatima. Ovo sada je zlatna era. Klub je kao porodica. Na osnovu toga pravimo rezultate. Posljednje četiri godine smo stalni članovi Lige šampiona. Djeca biraju Igokeu ispred ostalih klubova iz regiona, imamo dobru infrastrukuru i planove za budućnost. Uspjeh u Turskoj je samo nastavak našeg kontinuiranog rada, čije plodove tek treba da uberemo – dodao je Radivojević.

Tekst objavljen u štampanom izdanju magazina “The Srpska Times” na srpskom jeziku.

The Srpska Times