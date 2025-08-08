Lužički Srbi – reportaža (FOTO)

Kada uđete u Njemačku, iz jugozapadnog dijela Poljske ili sjeveroistočnog dijela Češke, primijetićete dvojezične table. U prvi mah čovjek pomisli da je to zbog blizine granice, a tek kad malo potraži informacije, uvidi da se nalazi u Lužici, gdje živi jedan od najmanjih slovenskih naroda Lužički Srbi.

Lužički Srbi su najmanji zapadnoslovenski narod, ima ih oko 100 000.

Najviše ih živi na istoku Njemačke, u oblasti Lužica, na području koje graniči sa Poljskom i Češkom. Veoma mali broj nastanjuje i ove dve države.

Oblast u kojoj žive je zabačena, kao i dijelovi susjednih država, te je to možda i jedan od razloga opstanka Lužičkih Srba. Ostatak su nekad mnogobrojnih Polapskih Slovena, koji su u prošlosti, nastanjivali veći dio istočnog dijela današnje Njemačke, a nekadašnjeg DDR-a, što se najbolje može videti po toponima u tim krajevima.

U njemačkim pokrajinama Brandeburg i Saska, priznat im je status manjinske zajednice.

Oblast u kojoj žive nosi zvaničan naziv Područje naseljeno Lužičkim Srbima Serbski sydlenski rum na gornjolužičko-srpskom Serbski sedleński rum na donjelužičko-srpskom, te Sorbisches siedlungsgebiet na njemačkom.

U pitanju je kulturna autonomija, koja se odnosi na upotrebu jezika, dvojezičnost u nazivima mjesta i institucija te rad pojedinih kulturnih institucija.

Zastava im je plavo crveno bijela.

Kao što se vidi iako malobrojni, podijeljeni su jezički.

Gornjolužičko-srpski (hornjoserbska rëô) je bliži češkom, a donjolužičko-srpski (dolnoserbska rec) je bliži poljskom jeziku Takođe su podijeljeni i religijski na protestante, većim dijelom te rimokatolike manjim dijelom.

Centar Gornje Lužice je Baucen ili Budišin u pokrajini Saska

Centar Donje Lužice je Kotbus ili Košebuz u pokrajini Brandeburg. Tu su smještene institucije poput Serbski muzej i Matice serpske.

U oba mjesta kao i na teritoriji čitave Lužice većinsko stanovništvo su Nijemci, a u zadnje vrijeme je i dosta Poljaka. Mjesta sa etničkom većinom Lužičkih Srba su rijetka.

Nijemci ih zovu Sorben ili Wenden.

Oni sebe nazivaju Serby na donjem ili Serbj na gornjem lužičko-srpskom.

Pravo je čudo što su opstali kao narod, u vijekovnim borbama sa germanskim plemenima i državama, između ostalih i sa Karlom Velikim, teritorija im se stalno smanjivala te je potpala pod germansku vlast već u XIII vijeku.

Iz većih gradova u toj regiji poput Lajpciga, Drezdena i Kemnica Lužički Srbi su istisnuti.

Sprovođena je kolonizacija, asimilacija, zabranjivana je upotreba jezika, čak i po kućama, te njihovo pristupanje esnafima.

Naselja spaljivana.

I to je trajalo vijekovima.

Za njih je Martin Luter govorio da su najgori narod na svijetu

Preko njihove teritorije su prolazili i mnogobrojni ratovi, Tridesetogodišnji, Sedmogodišnji, Napoleonovi te svjetski. Dio koji nije germanizovan u tim procesima, stopio se sa Poljacima i Česima.

I pored svega toga, održali su nacionalnu svijest i posle svjetskih ratova pokušali da ostvare nezavisnost, ali ni od koga nisu dobili podršku, vjerovatno i zbog sopstvene malobrojnosti.

Za vrijeme nacizma, sa Jevrejima i Romima, prva su etnička grupa koja je progonjena.

Tek posle Drugog svjetskog rata u tadašnjem DDR-u po prvi put su dobili institucionalnu zaštitu i određena prava.

To je potvrđeno i nakon ujedinjenja Njemačke.

Naselja u toj oblasti u odnosu na ostatak Njemačke su mala.

Nazivi mjesta podsjećaju na nazive na

Balkanu,

Bela Woda

Dubrawa

Wulka Dubrava

Dobra

Niska

Malešce

Dobruša

Ima dosta šume a naročito hrastovine. Poljoprivredno zemljište oko njihovih naselja je obrađeno, za razlikun od naših brojna su jezera, koja su uglavnom nastala vještačkim putem, na mjestima nekadašnjih kopova uglja.

Upravo su i ta ležišta uglja, jedan od razloga asimilacije Lužičkih Srba, njihovim širenjem, nestala su njihova mnogobrojna naselja, a oni su preseljini u većinska njemačka područja.

Na primjer ogromna termoelektrna Schwarce Pumpe (čarna Plumpa). Na tom području se nalaze nekoliko industrijskih kompleksa i nekadašnjih vojnih poligona.

I na jednom od njih desio se moj jedini susret sa predstavnikom tog naroda.

Ja Sorab rekao je.

I tu smo razmijenili par rečenica na njemačkom.

A on je na moju želju izgovorio par riječi na donjekužičko-srpskom Hljeb je kljeb

Voda je voda

Glava je gvova.

Ili sam bar ja tako razumio i upamtio.

Nas zovu Južni Srbi

Izuzev tada nigde nisam više čuo lužičko-srpske jezike.

Osim zvaničnih natpisa, samo sam na dva privatna objekta video natpise na lužičko-srpskom.

Kakva je veza između njih, i nas Srba sa Balkana teško je reći.

Lužički Srbi imaju priču o sinovima Kneza Dervana, od kojih je jedan otišao da dijelom naroda na jug.

U drugim izvorima postoje neke druge teorije šta god da je istina, vijekovi razdvojenosti su uticali na to da nema puno dodirnih tačaka između dva naroda, kao što uostalom nema ni između bliskih rođaka koji žive u različitim regijama i vremenom, počinju bivati sve dalji i dalji.

Nama najpoznatiji Lužički Srbin je Pavle Jurišić Šturm, general srpske vojske u balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Svjetski najpoznatija osoba lužičko-srpskog porijekla je Gotfrid Lajbnic. Uglavnom, taj mali narod živi svoj život, pomalo zaboravljen od svih ostalih većih slovenskih naroda.

Što je za njih u ovom trenutku i najbolje.

I za kraj

Čuvena naredba Karla Velikog, koja se često spominje kod srpskih istoričara, “Ako se dignu Česi da se digne trećina vojske, a ako se dignu Srbi, da se digne sva vojska”, odnosi se na njih, Lužičke Srbe.

Autor: Goran. T

The Srpska Times